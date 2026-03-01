Conforme noticiou o DIÁRIO, o jogo de andebol entre o Futebol Clube do Porto e o Club Sport Marítimo, relativo à 21.ª e penúltima jornada da fase regular do Campeonato Nacional Placard Andebol 1, foi adiado na tarde deste sábado, sem data de realização anunciada, devido a constrangimentos logísticos enfrentados pela equipa insular na deslocação ao continente.

Andebol do Marítimo não vai jogar esta tarde O Marítimo da Madeira Andebol SAD, conjunto que logo às 15 horas, deveria actuar no Pavilhão Dragão Arena, frente ao FC Porto, não vai ter lugar.

Em comunicado publicado no sítio oficial do CS Marítimo, o clube informou que o adiamento se deveu às condições meteorológicas adversas registadas no Aeroporto da Madeira, no regresso da equipa após a deslocação para jogo frente ao Vitória SC na passada quarta-feira, o que impossibilitou a realização da viagem para Porto no dia inicialmente previsto.

O encontro estava agendado para as 15 horas de sábado no Dragão Arena, no Porto, mas a equipa madeirense, que regressou ao Funchal na manhã de ontem, não conseguiu garantir nova ligação aérea para o Porto a tempo.

Segundo relato do A Bola, a situação tem gerado discussão entre clubes, uma vez que a partida poderia influenciar a disputa pela última vaga de acesso ao Grupo A da prova, que reúne os quatro primeiros classificados para a fase seguinte do campeonato.

O director das modalidades azuis e brancas, Mário Santos, citado pelo periódico desportivo, disse não parecer viável encontrar nova data, devido ao calendário apertado com jogos de competições europeias e encontros agendados para os próximos dia. "Muito difícil, porque temos jogos internacionais e estamos a falar de quatro jogos em oito dias, com viagens pelo meio. Não vejo como será possível encontrar uma data", afirmou.

Até ao momento, a Federação de Andebol de Portugal não anunciou uma data para o reagendamento do jogo, e os bilhetes adquiridos para a data original permanecem válidos, com possibilidade de devolução em condições a definir pelas partes responsáveis.