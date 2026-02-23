Santa Cruz aposta no novo PDM e benefícios fiscais para captar investimento

Na abertura da empresa Soltráfego em Santa Cruz, o presidente da Câmara Municipal, Élia Ascensão, afirmou que o novo Plano Director Municipal e o futuro regulamento municipal de benefícios fiscais serão instrumentos centrais para reforçar a atracção de investimento e consolidar um modelo de desenvolvimento sustentado no concelho. Tudo sobre o olhar atento de Miguel Albuquerque e de José Manuel Rodrigues.

A autarca do JPP sublinhou que Santa Cruz vive um momento decisivo, defendendo que o município está preparado para avançar com uma estratégia que articula investimento público e iniciativa privada numa visão integrada do Município .

“Elia Ascensão afirmou que Santa Cruz está preparada para dar um passo decisivo na consolidação de um projecto integral de desenvolvimento”, assente na valorização das potencialidades locais e numa política activa de captação de investimento.

O presidente destacou o novo PDM como prioridade estratégica, referindo que o instrumento irá introduzir orientações há muito aguardadas na gestão territorial e criar condições para desbloquear projectos privados.

“O novo plano director municipal irá implementar novas e tão esperadas orientações na gestão do território e responder ao investimento privado que aguarda este instrumento”, afirmou.

Paralelamente, anunciou a criação de um regulamento municipal de benefícios fiscais com o objectivo de garantir estabilidade e previsibilidade a investidores e residentes.

“Podem contar com a autarquia, empenhados que estamos numa política cooperativa com todas as forças vivas. O regulamento municipal de benefícios fiscais permitirá fixar o pacote fiscal oferecendo previsibilidade e estabilidade a todos que escolhem Santa Cruz para viver e investir”, disse.

Segundo explicou, este instrumento definirá incentivos em áreas como a construção de habitação acessível e projectos de interesse municipal, reforçando a cooperação com o tecido empresarial.

Élia Ascensão enquadrou estas medidas numa estratégia mais ampla de modernização, que inclui aposta na mobilidade, nas cidades inteligentes e na gestão eficiente de recursos como energia e água, sublinhando o papel das autarquias na implementação de soluções inovadoras.

A edil concluiu reiterando a disponibilidade institucional para trabalhar com empresas e agentes económicos, desejando sucesso à Soltráfego e afirmando que o município está empenhado em criar condições para novas sinergias e crescimento sustentável.