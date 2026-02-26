Lídia Albornoz é recandidata à comissão política concelhia do CDS-PP de Santa Cruz

Lídia Albornoz encabeça a única lista candidata à presidência da comissão política concelhia do CDS-PP de Santa Cruz, para o triénio 2026–2029. 'Dar Voz a Santa Cruz' é o lema da candidatura que se apresenta como um "projecto de continuidade, mas com renovado dinamismo e sentido de responsabilidade acrescida". As eleições para os órgãos concelhios decorrerão a 7 de Março, no Caniço, no plenário concelhio de Santa Cruz.

"Este projecto assenta no trabalho desenvolvido no mandato 2023–2026, iniciado com o projecto 'Fazer Crescer Santa Cruz', que permitiu reactivar a estrutura concelhia, dinamizar a participação dos militantes e promover uma intervenção política mais regular no terreno", assume a candidatura de Lídia Albornoz. Entre as iniciativas realizadas, destacam-se conferências de cidadania, visitas a instituições sociais, contacto com agentes económicos, acompanhamento de realidades locais e acções de proximidade junto de munícipes em várias freguesias.

Lídia Albornoz aponta que o trabalho que tem vindo a ser realizado teve frutos, uma vez que o CDS reforçou a representação no concelho, passando de um autarca eleito em 2021 para quatro autarcas eleitos em 2025, com presença na Assembleia Municipal de Santa Cruz e em assembleias de freguesia. "A candidatura entende esse resultado como sinal de crescimento, mas também como responsabilidade acrescida para consolidar uma oposição séria, fiscalizadora e construtiva", aponta.

!Num contexto político em que Santa Cruz precisa de direcção, coerência e visão estratégica, a candidatura de Lídia Albornoz afirma-se também como uma resposta a uma governação do JPP que, em demasiados momentos, tem revelado falta de rumo e opções avulsas, e em que falta uma visão estratégica estruturada para o concelho", indica nota do partido, que acrescenta que "o concelho não pode continuar sujeito a uma gestão reactiva, desligada das prioridades reais das freguesias e das expectativas dos cidadãos".

Lídia Albornoz e os militantes que a acompanham neste projecto assumem, por isso, o compromisso de “dar voz a Santa Cruz”, reforçando "uma oposição séria, próxima e responsável, capaz de fiscalizar com firmeza, apresentar propostas concretas e contribuir para uma alternativa credível para o concelho".

Para o próximo mandato, a candidatura defende uma concelhia mais presente, mais mobilizadora e mais próxima das bases, com prioridade ao acompanhamento da acção autárquica, à escuta ativa da população, ao reforço da militância e à valorização do trabalho político de base. O objectivo é "fortalecer o CDS-PP como estrutura local credível, com capacidade para continuar a reforçar a sua presença autárquica no concelho e a afirmar uma alternativa sólida, responsável e preparada para Santa Cruz".