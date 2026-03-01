Putin considera assassínio de Ali Khamenei "cínica violação" das normas

O Presidente russo, Vladimir Putin, condenou hoje a morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, por forças israelitas e norte-americanas, considerando tratar-se de um assassínio cometido com uma "cínica violação" das normas internacionais.

"Aceite as minhas mais sentidas condolências pelo assassínio do líder supremo do Irão, Sayyid Ali Khamenei, e dos seus familiares", afirmou Putin num telegrama enviado ao homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian.

O assassínio de Ali Khamenei foi "cometido com uma cínica violação de todas as normas da moral humana e do direito internacional", acrescentou Putin na mensagem, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Ali Khamenei, 86 anos, foi morto no sábado em Teerão no início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, que continuaram hoje.