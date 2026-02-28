Netanyahu diz haver "sinais" de que o Ayatollah Khamenei está morto

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que existem sinais de que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, está morto, sem que haja ainda qualquer confirmação oficial por parte de Teerão.

"Esta manhã, destruímos o complexo residencial do tirano Khamenei, no coração de Teerão, num ataque surpresa", declarou Netanyahu num comunicado televisivo, acrescentando que "há inúmeros indícios de que este tirano já não existe".

Segundo a cadeia televisiva israelita Canal 12, trinta bombas foram lançadas sobre o complexo residencial do líder iraniano durante a operação militar.

O jornalista desse canal Amit Segal, citado pela estação e considerado próximo do chefe do Governo israelita, afirmou que Khamenei se encontrava no subsolo no momento do ataque, embora "provavelmente não no seu próprio 'bunker'", sem indicar fontes para essa alegação.

Até ao momento, as autoridades iranianas não confirmaram qualquer informação sobre o paradeiro ou o estado de saúde de Ali Khamenei.