Região avança com curso para instrutores de cadetes e infantes

O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, afirmou este domingo que a meta passa por criar mais escolas de cadetes e infantes na Região, reforçando o recrutamento de futuros bombeiros voluntários.

Como mencionado há instantes pelo DIÁRIO, actualmente existem duas escolas em funcionamento, uma em Santana e outra em Câmara de Lobos, que envolvem cerca de 70 crianças. “A nossa intenção é que possamos ampliar a outros corpos de bombeiros. Esta é uma fonte de voluntariado, sobretudo no recrutamento para bombeiro voluntário”, sublinhou, em declarações aos jornalistas.

Para que o alargamento seja possível, o responsável anunciou a realização, já em Maio, do primeiro curso para instrutores de cadetes e infantes, em parceria com as escolas de bombeiros. “Para dinamizar uma escola de cadetes e infantes é necessário ter uma equipa dedicada, com noções pedagógicas e de educação para o risco. Lidar com crianças é diferente de dar instrução a adultos”, explicou.

Richard Marques frisou que esta aposta integra a estratégia de recrutamento da Protecção Civil. “Achamos que muitas destas crianças entram para esta estrutura porque começam muito cedo e esse ‘bichinho’ fica”, afirmou, defendendo que o contacto precoce pode motivar futuras carreiras na área.

As crianças podem ingressar como infantes a partir dos seis anos e transitam para cadetes aos 14, permanecendo até aos 17. “Nessa altura estão preparados para ingressar no corpo de bombeiros no quadro activo, como bombeiro de terceira”, concluiu.