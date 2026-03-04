Moscovo acusa Kiev de ataque a navio com gás afundado ao largo da Líbia

A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter atacado com drones subaquáticos um navio cargueiro russo que transportava gás liquefeito e se afundou na terça-feira ao largo da Líbia, após uma série de explosões a bordo.

Em comunicado, o ministro dos Transportes da Federação Russa declarou que o navio Arctic Metagaz foi alvejado com material pertencente a Kiev, adiantando que todos os 30 elementos da tripulação estão sãos e salvos.

As autoridades da Líbia tinham confirmado o naufrágio em águas territoriais do país de um cargueiro com gás natural liquefeito da chamada 'frota fantasma', usada pela Rússia para contornar sanções internacionais, após um incêndio repentino.

Foto Marine Traffic

A Autoridade Portuária e de Transporte Marítimo da Líbia disse num comunicado que recebeu um pedido de socorro do navio Artic Metagaz, que mencionava explosões repentinas seguidas de um "incêndio maciço, que acabou por provocar o seu naufrágio total".

O incidente ocorreu a 130 milhas náuticas (240 quilómetros) a norte do porto de Sirte, quando fazia a viagem do porto de Murmansk, na Rússia, para o porto de Port Said, no Egito.

O Artic Metagaz é um dos quase 600 navios sancionados pela União Europeia com a proibição de acesso a portos europeus e de prestação de uma ampla gama de serviços relacionados com o transporte marítimo.

A Rússia tem utilizado uma frota de petroleiros antigos e de propriedade obscura para contornar as restrições impostas às suas exportações de petróleo bruto após a invasão da Ucrânia, em 2022.