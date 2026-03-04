Moscovo acusa Kiev de ataque a navio com gás afundado ao largo da Líbia
A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter atacado com drones subaquáticos um navio cargueiro russo que transportava gás liquefeito e se afundou na terça-feira ao largo da Líbia, após uma série de explosões a bordo.
Em comunicado, o ministro dos Transportes da Federação Russa declarou que o navio Arctic Metagaz foi alvejado com material pertencente a Kiev, adiantando que todos os 30 elementos da tripulação estão sãos e salvos.
As autoridades da Líbia tinham confirmado o naufrágio em águas territoriais do país de um cargueiro com gás natural liquefeito da chamada 'frota fantasma', usada pela Rússia para contornar sanções internacionais, após um incêndio repentino.
A Autoridade Portuária e de Transporte Marítimo da Líbia disse num comunicado que recebeu um pedido de socorro do navio Artic Metagaz, que mencionava explosões repentinas seguidas de um "incêndio maciço, que acabou por provocar o seu naufrágio total".
O incidente ocorreu a 130 milhas náuticas (240 quilómetros) a norte do porto de Sirte, quando fazia a viagem do porto de Murmansk, na Rússia, para o porto de Port Said, no Egito.
O Artic Metagaz é um dos quase 600 navios sancionados pela União Europeia com a proibição de acesso a portos europeus e de prestação de uma ampla gama de serviços relacionados com o transporte marítimo.
A Rússia tem utilizado uma frota de petroleiros antigos e de propriedade obscura para contornar as restrições impostas às suas exportações de petróleo bruto após a invasão da Ucrânia, em 2022.