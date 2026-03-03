Conflito leva a quedas expressivas nas bolsas e preço do petróleo e gás dispara

O conflito no Irão levou hoje a uma queda expressiva nas bolsas, com as principais praças europeias a fecharem no 'vermelho' e a negociação nos EUA a registar também perdas, enquanto o preço do petróleo e gás natural dispararam.

As bolsas europeias fecharam em forte queda, com Madrid a perder 4,55%, Milão 3,92%, Paris 3,46%, Frankfurt 3,44% e Londres 2,75%.

Nos EUA, pelas 17:53 (hora de Lisboa), o Dow Jones caia 1,20%, o S&P 500 recuava 1,46% e o Nasdaq descia 1,40%.

Por sua vez, o barril de petróleo Brent para entrega em maio subiu mais de 7% nesta terça-feira e ultrapassou os 83 dólares no mercado de futuros de Londres após o fecho das bolsas europeias, impulsionado por temores de abastecimento diante da guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

O Brent chegou a subir mais de 13% na madrugada de segunda-feira, na sua primeira reação à ofensiva lançada pelos EUA e Israel contra o Irão, que respondeu com bombardeamentos aos vizinhos árabes na região do Golfo Pérsico.

Também o preço do gás natural continuou em alta hoje, com uma forte valorização de cerca de 25%, ultrapassando os 53 euros por megawatt-hora (MWh) no fecho dos mercados europeus, após ter atingido os 65 euros durante a sessão.

O preço do gás está a subir fortemente, pelo segundo dia consecutivo depois de a QatarEnergy, empresa detida pelo Estado do Qatar, ter suspendido a produção de gás natural liquefeito por questões de segurança, após o ataque a duas das suas instalações.

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, considerou, por sua vez, que um conflito prolongado no Médio Oriente pode levar à queda persistente no fornecimento de energia e a um aumento substancial da inflação na zona euro.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.

O Irão respondeu com ataques contra vários países da região, como os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e o Kuwait.