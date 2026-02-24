Zelensky pede data para adesão à UE e mais sanções a Moscovo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu hoje à União Europeia (UE) para fixar uma data para a adesão do país ao bloco e manter a pressão sobre Moscovo com sanções.

"É importante termos uma data clara para a nossa adesão" à UE, referiu Zelensky, intervindo por videoconferência numa sessão, no Parlamento Europeu (PE), que assinala os quatro anos da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Sem data, sem garantia, [o Presidente russo, Vladimir] Putin continuará a tentar dividir a Europa", acrescentou.

Zelensky apelou também à manutenção da ajuda da UE à Ucrânia, através de sanções a Moscovo, quando o 20.º pacote de medidas restritivas visando a economia russa de guerra está bloqueado pela Hungria.

O líder da Ucrânia referiu ainda que "não deve haver lugar no mundo livre para o petróleo russo, os petroleiros russos, os bancos russos e os esquemas russos de evasão de sanções, nem para quaisquer criminosos de guerra russos, chegou a hora de proibir totalmente a entrada na Europa de todos os participantes na agressão da Rússia.

"Nunca quisemos esta guerra, não a começámos nem a provocámos e fazemos tudo o que podemos para acabar com ela", acrescentou Zelensky, apelando à manutenção da cooperação entre a UE e os Estados Unidos, tarefa que reconheceu não ser fácil atualmente.

"Hoje temos de permanecer tão determinados e fortes como no primeiro dia da invasão russa, a ameaça não diminuiu", referiu ainda o Presidente ucraniano,

A sessão no PE contou com a participação da Comissão Europeia e de 120 membros de parlamentos nacionais, entre outras personalidades.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).