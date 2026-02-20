Deputado do Chega acusa Luís Montenegro de "colonialismo" e Hugo Soares de "xenofobia"

O deputado do Chega (CH) na Assembleia da República acusou ontem "o PSD liderado por Luís Montenegro de assumir uma postura colonialista e ofensiva para com a Madeira", afirmando Francisco Gomes que esse "partido espezinha os madeirenses e revela um profundo desrespeito pela Autonomia".

As críticas surgiram de forma automática "na sequência de declarações proferidas em plenário por Hugo Soares, líder da bancada parlamentar do PSD", que, segundo o deputado madeirense, "afirmou que os madeirenses viajam à custa dos impostos dos continentais". Para Francisco Gomes, "estas palavras representam uma atitude xenófoba em relação à Madeira e colocam portugueses contra portugueses, numa lógica divisionista que diz ser inaceitável".

Acusar os madeirenses de viverem à custa dos continentais é uma vergonha nacional. É um discurso colonialista, ofensivo e indigno de quem representa um partido que já teve responsabilidades na construção da autonomia. O PSD de Montenegro rasgou completamente qualquer legado autonómico que alguma vez existiu naquele partido. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado, um dos 60 da bancada parlamentar do CH, afirma que "estas declarações demonstram que o PSD atual não quer saber da Madeira e trata os ilhéus como cidadãos de segunda" e acrescenta que "Hugo Soares deve ser alvo de censura parlamentar pelas ofensas dirigidas à Região, aos seus cidadãos e aos seus órgãos de governo próprio".

Francisco Gomes sublinha ainda que, "ao contrário do que certa comunicação social sustenta", o CH "não é um partido centralista, mas sim o verdadeiro bastião da autonomia no parlamento nacional". E recorda: "É o único que tem votado favoravelmente todas as propostas que chegam a São Bento vindas da Madeira, apresentando um currículo de votações a favor da Região que, segundo o deputado, é de 100%."

E reforça: "Enquanto outros falam de Autonomia com a boca cheia, o CHEGA prova-a nas votações. Somos o único partido que nunca virou costas à Madeira. O nosso compromisso é total, claro e sem hesitações."

Francisco Gomes questiona, ainda, "como é possível que continuem a existir madeirenses a votar no PSD de Luís Montenegro, afirmando que esse partido nada tem para oferecer à Madeira além de ofensas e desprezo político".

E conclui: "Quem ofende a Madeira não merece o voto dos madeirenses. O PSD de Montenegro não respeita a nossa terra, não respeita a nossa história e não respeita o nosso povo. Está na hora de os madeirenses abrirem os olhos e deixarem de sustentar quem os trata como cidadãos de terceira."