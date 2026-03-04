Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Milhões em pareceres jurídicos. Entidades públicas mantêm recurso reiterado a sociedades fora da Região. Ajustes directos dominam e valores repetem-se nas mãos dos mesmos escritórios. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 8 e 9.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. ‘Regina’ traz frio, neve e afecta 35 mil passageiros. Em dois dias foram cancelados 176 voos e mais de 20 estradas foram encerradas.

Quatro anos e meio de cadeia por divulgar vídeos com menores. Jovem condenado é estudante da área do Desporto.

Fique também a saber que Irene Lucília lança novo livro aos 88 anos. Escritora madeirense apresenta, hoje, ‘A Palavra Que Me Deram’ na Universidade da Madeira e revisita mais de meio século de criação literária.

E, por fim, Jovens ‘chumbam’ atitude de deputado do Chega no Parlamento.

