Financiamento às associações de bombeiros sobe para 8 milhões em 2026

Tal como previsto o Governo Regional vai reforçar o financiamento às associações humanitárias de bombeiros em 2026, com o montante a subir para cerca de 8 milhões de euros no âmbito dos contratos-programa que estão em fase final de preparação, confirmou a Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas.

As declarações foram feitas à margem do curso sobre intervenções em infra-estruturas de circulação subterrânea, dedicado à resposta a emergências em túneis rodoviários, que decorre esta semana na Calheta, onde a governante explicou que o processo administrativo está a ser concluído para permitir a formalização dos acordos e o início das transferências.

Segundo referiu, “neste momento estamos a concluir o processo para concluir a assinatura dos contratos-programa e começar a processar os pagamentos”, lembrando que se trata de instrumentos de natureza anual que enquadram o apoio financeiro às corporações.

Micaela Freitas sublinhou que o valor representa um aumento face ao ano anterior, explicando que “em 2025 o Governo Regional investiu cerca de 5,7 milhões de euros nas associações humanitárias de bombeiros ao abrigo do novo modelo de financiamento, enquanto em 2026 o valor ascende a 8 milhões de euros”, o que traduz um reforço do apoio às corporações.

Quanto à execução ao longo do ano, indicou que o procedimento seguirá o modelo adoptado anteriormente, esclarecendo que “a assinatura dos contratos-programa e as transferências serão feitas de forma semelhante ao ano passado, sendo que este ano o processo deverá ser mais célere por já estar orçamentado desde 1 de Janeiro”.