Região devolveu “mil milhões em 10 anos em impostos”

Na inauguração das novas instalações da Soltráfego, empresa parceira na implementação de soluções de mobilidade e segurança urbana, o presidente do Governo Regional afirmou que a Madeira fechou 2025 com resultados económicos históricos, destacando o desempenho positivo em todos os indicadores.

“Todos os parâmetros económicos da Madeira em 2025 foram positivos e alguns atingiram máximos históricos”, declarou Miguel Albuquerque, sublinhando que a Região soma “56 meses consecutivos com crescimento económico acima da média nacional”.

O governante destacou a evolução do produto interno bruto, afirmando que “em dez anos o PIB da Madeira cresceu mais de 80 por cento e ultrapassou os 8 mil milhões de euros”, o que coloca a Região como “a segunda com maior PIB do país, apenas atrás de Lisboa”.

Albuquerque atribuiu o desempenho ao dinamismo do tecido económico. “Este crescimento é um sucesso dos empresários, dos trabalhadores, das famílias e da confiança instalada”, afirmou.

Referiu ainda a diversificação da economia e o nível de emprego. “Estamos com o desemprego mais baixo desde há mais de 20 anos e o desafio agora é a falta de mão-de-obra qualificada”, disse.

No mesmo contexto, o presidente do Governo Regional salientou o impacto da política fiscal seguida desde 2015, defendendo que a redução de impostos permitiu reforçar o rendimento disponível.

“Desde 2015 devolvemos mais de mil milhões de euros às empresas, cidadãos e famílias”, afirmou, acrescentando que com esse dinheiro “fazem o que bem entenderem”, numa referência à opção de deixar recursos na economia em vez de os concentrar no Estado.

Entre as medidas adoptadas, Miguel Albuquerque referiu a redução do IRS e do IRC, bem como a descida de impostos sobre combustíveis e bens essenciais, argumentando que estas opções contribuem para reforçar a confiança e estimular o investimento.

“Aqui paga-se menos impostos e isso cria confiança e competitividade”, afirmou, defendendo que o enquadramento político e fiscal tem sido determinante para sustentar o crescimento económico da Região.

O presidente do Governo concluiu que a combinação entre disciplina financeira e alívio fiscal constitui um dos factores que explicam o desempenho económico recente da Madeira e a sua capacidade de atrair investimento.