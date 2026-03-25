Há seis anos uma idosa era detida na Madeira por 'furar' a quarentena

A pandemia da Covid-19 parece ter sido há décadas, mas há precisamente seis anos a Polícia de Segurança Pública da Madeira executava a primeira detenção por desobediência ao regime de isolamento profilático.

Tratava-se de uma idosa residente em Santa Cruz, que deveria estar confinada em casa, mas que estava no Anadia Shopping, na cidade do Funchal.

Neste 'Canal Memória' recuamos a 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19.

A notícia que fazia manchete na edição de 25 de Março de 2020 do DIÁRIO de Notícias da Madeira dava conta da "primeira detenção por fuga à quarentena", no mesmo dia em que foi noticiado que o primeiro caso de infecção local por Covid-19.

O principal artigo noticioso da edição número 47.316 do DIÁRIO relatava que "a Polícia de Segurança Pública (PSP) executou a primeira detenção por desobediência ao regime de isolamento social a que estão obrigadas todas as pessoas que desembarcaram no Aeroporto da Madeira". A notícia paginada na página 12 e assinada pelo jornalista e editor executivo Ricardo Duarte Freitas revelava tratar-se de uma mulher de 84 anos, com residência em Santa Cruz, na Madeira, e que teria chegado à Madeira há poucos dias, num voo proveniente do Brasil.

"Deveria estar em isolamento social nos 14 dias seguintes, mas terá optado por passear no Anadia Shopping. Sabe-se que a detenção surgiu na sequência de um alerta às autoridades policiais que foi comunicada por um cidadão que terá ouvido aquela mulher afirmar em público, quando ambos se encontravam no centro comercial Anadia, no Funchal, que tinha regressado recentemente do Brasil mas que se recusava a cumprir a quarentena em casa", pode ler-se no artigo.

Na altura, todas as pessoas que desembarcavam no Aeroporto Internacional da Madeira eram encaminhados para quarentena obrigatória em hotéis.

Na mesma edição, o DIÁRIO relata que foi identificado o primeiro caso de transmissão local da Covid-19, uma semana depois de o vírus ter chegado à Madeira, trazido por viajantes: "Uma semana depois de ter sido identificado o primeiro caso positivo de covid-19, a Madeira já soma 16 infectados com esta doença. Ontem, surgiram mais quatro novos casos, entre eles, o primeiro com transmissão local. “Trata-se de um contacto próximo do caso importado de Espanha e também identificado hoje [ontem]”, explicou Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), garantindo que não se trata “de uma cadeia activa, porque não há outros casos a surgir na sequência destes”, logo, não há transmissão comunitária identificada."

Leia os artigos na íntegra: