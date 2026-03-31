SESARAM gasta 1,5 milhões em médicos externos

Foram realizados mais de 30 contratos em três meses para assegurar urgências, cirurgias e especialidades carenciadas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 31 de Março.

A história que lhe trazemos na rubrica 'No Rasto De' merece, por seu turno, o maior destaque gráfico da primeira página: “O meu sonho é voltar a vê-la”. Rabih Sakr tinha 8 anos quando viu a mãe, natural de Machico, pela última vez, após um afastamento forçado no Líbano. Após uma busca de quase 50 anos, o comerciante de ouro e diamantes conseguiu localizá-la, com o auxílio do DIÁRIO, e já prepara a viagem à Madeira para rever Maria Elda Martins.

“A Capela podia ter sido salva”, diz o Geólogo João Batista, que pede mais planeamento para enfrentar a erosão costeira. Em contrapartida, a Semana Pascal será seca e amena.

Nos 'Casos do Dia': "Trabalho policial leva dois à cadeia". Suspeitos em prisão preventiva foram detidos por tráfico de droga e por condução de carro furtado.

“O exercício físico cura”, garante a personal Trainer Sara Camacho considera a disciplina a receita para obter resultados.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.