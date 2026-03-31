Santa Cruz aposta na limpeza urbana com aumento de 100 mil euros para as Juntas

A Câmara Municipal de Santa Cruz reforça, esta ano, a aposta na limpeza urbana, com o reforço em 100 mil euros das verbas transferidas para as juntas de freguesia com esse fim. Os novos contratos interadministrativos garantem um total de 355 mil euros para a Camacha, Santa Cruz, Caniço e Santo da Serra.

Está contamplada nos contratos que foram esta manhã assinados a limpeza e conservação dos espaços públicos, das vias municipais, de estradas caminhos e arruamentos, bem como de passeios, bermas, valetas, sarjetas e sumidouros das quatro freguesias de Santa Cruz.

Com esta delegação de competências, a autarquia espera "a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e racionalização de recursos disponíveis em matéria de limpeza urbana", conforme apontam em comunicado enviado às redacções.

Na prática, as Juntas vão receber uma compensação financeira de 1,77 euros pela limpeza de cada metro linear, "assegurando previsibilidade e proporcionalidade na afectação de recursos", refere a Câmara Municipal, lembrando que o reforço em limpeza urbana em Santa Cruz também está a ser feito através de um protocolo já celebrado entre o município e a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, através do Estabelecimento Prisional do Funchal.

A aposta nas questões ambientais por parte de Santa Cruz inclui, também, um reforço da recolha de resíduos.