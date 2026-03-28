PSD destaca saldo elevado e ausência de investimento em Santa Cruz

O Grupo Parlamentar do PSD visitou hoje o concelho de Santa Cruz, acompanhado por autarcas sociais-democratas locais, no âmbito de uma iniciativa de contacto com a realidade do município e acompanhamento das principais preocupações da população.

Em declarações, Saturnino Sousa, destacou que “em 2025 a Câmara Municipal de Santa Cruz registou um saldo de gerência de 13 milhões de euros, o que significa que cerca de 25% do orçamento ficou por executar”, alertando para a ausência de investimento em áreas estruturais. “Nos últimos 12 anos nada foi feito em matéria de habitação no concelho, e nem sequer na área fiscal se verificam medidas de alívio para as famílias, como a devolução de IRS, que a Câmara insiste em não concretizar”, acrescentou o social-democrata citado em nota de imprensa.

O autarca criticou ainda a prioridade atribuída a despesas festivas: “Para festas e arraiais nunca falta dinheiro”, referindo os cerca de 400 mil euros gastos no Natal, entre iluminação, cenários e aquisição de pinheiros. “Santa Cruz transformou-se na câmara das festas e das celebrações, num evidente contrassenso face às necessidades concretas da população”, concluiu, sublinhando que “não precisa de saldos para exibir como troféus, precisa, sim, de investimento, de rigor e de uma gestão orientada para as pessoas”.

Para o PSD, a situação evidencia uma “distância profunda entre o discurso político do JPP e a sua actuação concreta”, apontando para uma "incoerência estrutural" entre promessas e execução.