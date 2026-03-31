Indonésia raciona combustível e impõe teletrabalho a funcionários públicos

A Indonésia vai racionar a venda de combustível e decretar um dia de teletrabalho semanal aos funcionários públicos, para preservar as reservas de combustível face à subida dos preços provocada pela guerra no Médio Oriente, foi hoje anunciado.

"Para garantir a distribuição de combustível, o Governo irá regulamentar as compras, estabelecendo um limite razoável de 50 litros por veículo" e por dia, declarou o ministro coordenador dos Assuntos Económicos, Airlangga Hartarto, acrescentando que os funcionários públicos irão trabalhar a partir de casa todas as sextas-feiras.

Pouco antes, o Governo da Indonésia tinha indicado, num comunicado transmitido à agência de notícias France Presse (AFP), que não haveria qualquer aumento no preço dos combustíveis, "sejam eles subsidiados ou não", a partir de 01 de abril.

As medidas entrarão em vigor a partir de quarta-feira e serão avaliadas após dois meses de implementação. Com estas medidas, o Governo estimou poupanças entre 7,1 e 7,6 mil milhões de dólares.

A 20 de março, a Agência Internacional de Energia (AIE) emitiu um conjunto de recomendações, como três dias de teletrabalho, menos 40% de voos comerciais e a gratuitidade dos transportes públicos para reduzir a procura de petróleo face à guerra no Médio Oriente.