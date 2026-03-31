Arruamento de 1 milhão de euros vai beneficiar população e terrenos agrícolas no Campanário

A Câmara Municipal da Ribeira Brava investiu cerca de 1 milhão de euros num arruamento que está a ser construído no Sítio da Pedra de Nossa Senhora, no Campanário. A obra, que decorre a "bom ritmo", foi visitada pelo presidente da autarquia, e pretende dar resposta a uma antiga ambição da população local, visando melhorar de forma significativa o acesso a terrenos e a habitações.

Jorge Santos e o vereador com o pelouro das obras públicas, David Sousa, constataram "o bom andamento da empreitada, cujo traçado irá beneficiar um núcleo populacional e agrícola relevante, que passará a dispor de melhores condições de mobilidade e acessibilidade".

“Com esta intervenção, estamos a garantir que as pessoas tenham melhores acessos às suas casas, que os agricultores acedam aos seus terrenos com maior facilidade e segurança, que as equipas de emergência cheguem mais rápido a quem precisa e estamos também a proporcionar mais terrenos para habitação", assumiu o presidente da CMRB.

O arruamento tem uma extensão aproximada de 600 metros e irá melhorar as condições de circulação rodoviária em meio rural, "reforçar a segurança estrutural e operacional e qualificar a rede viária existente, enquadrando-se na estratégia municipal de valorização das infraestruturas, orientada para a eficiência da mobilidade e a mitigação dos constrangimentos da rede actual".

“Este executivo mantém o compromisso de não deixar ninguém isolado. Queremos uma Ribeira Brava coesa, onde o progresso chega a todos os lugares melhorando, de forma concreta, o dia-a-dia das nossas famílias", destacou Jorge Santos.