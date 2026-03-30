Marítimo negoceia com a Sport TV renovação do contrato televisivo

O contrato do Marítimo com a Sport TV, à imagem de mais seis clubes, cessam no final desta temporada. Segue-se um hiato de dois anos até à entrada em vigor, em 2028, dos direitos televisivos, pelo que cabe à SAD verde-rubra negociar, por dois anos, um novo contrato.

À margem da inauguração de uma subdelegação do Marítimo, no Caniço, Carlos André Gomes revelou ter a SAD recebido uma proposta concreta da Sport TV para renovar o contrato. "A partir daqui estamos abertos a negociar com quem estiver interessado, mas nada está fechado", revela Carlos André Gomes, que não confirma o interesse de outros operadores, nomeadamente da DAZN, conforme avançado por um jornal desportivo, sendo que outros operadores podem entrar no negócio.

Relativamente aos valores em causa, o presidente maritimista sublinha não haver "valores pré-determinados, pois temos de perceber o que o mercado está disposto a pagar", contando ter tudo fechado até ao final de Junho, mas não querendo se pronunciar sobre o que irá acontecer em 2028. "Vamos esperar para ver". diz.

Inaugurada Delegação no Caniço

Enquanto isso, o Marítimo inaugurou ontem uma subdelegação no Caniço, situada no Recanto da Pitada, no sítio da Mãe de Deus. Um novo espaço que tem como objectivo reforçar a identidade e a marca Marítimo, aproximando ainda mais o clube dos seus adeptos.

"O Marítimo tem uma massa adepta enorme e isso traduz-se no crescimento das Delegações. Não podemos estar em todas as delegações, mas os nossos delegados estão sempre presentes e ajudam as populações a gostar mais do Marítimo. Esta é a 32.ª Delegação que abrimos e, acima de tudo, representa um clube em crescendo junto da massa jovem e com um futuro", frisa o presidente maritimista