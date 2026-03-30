Bruxelas aprova ajudas estatais de 250 milhões para apoiar sector florestal em Portugal

A Comissão Europeia aprovou hoje um pacote de 250 milhões de euros de ajudas estatais ao setor florestal em Portugal para reflorestar áreas afetadas e compensar proprietários, com subvenções e válido até 31 de dezembro de 2029.

"A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais, um regime português no valor de 250 milhões de euros para apoiar o setor florestal", anuncia a instituição em comunicado.

De acordo com Bruxelas, "o regime apoiará investimentos destinados à restauração das florestas na sequência de catástrofes naturais, fenómenos meteorológicos severos ou acontecimentos catastróficos, em conformidade com o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum de Portugal".

Tem também o intuito de "compensar as perdas de rendimento dos proprietários de terrenos devido à reflorestação de solos agrícolas e não agrícolas", adianta.

Segundo o Governo, o pedido português foi feito em março de 2025 para abrir a possibilidade de reflorestação, "independentemente de desastres como mau tempo ou incêndios".

Estão em causa subvenções diretas sob a forma de prémios fixos pagos durante um período de 15 a 20 anos, com o objetivo de incentivar novos investimentos florestais e compensar perdas de rendimento dos proprietários de terrenos.

De acordo com Bruxelas, os apoios incluem prémios de reflorestação para proprietários de solos agrícolas e não agrícolas que abandonem a atividade agrícola ou se comprometam a manter novas áreas florestais, bem como prémios de restauração para quem recupere o potencial florestal após incêndios, tempestades ou outras situações extremas.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura e Mar explica que "o regime agora aprovado abrange intervenções relacionadas com a florestação de terras agrícolas e não agrícolas, bem como com o restabelecimento do potencial florestal após catástrofes naturais".

"Os apoios visam compensar os proprietários pela perda de rendimento resultante da alteração do uso do solo, assegurando simultaneamente a manutenção dos investimentos realizados", adianta a tutela.

O regime é cofinanciado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural em até 21,9 milhões de euros e integra o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum de Portugal.

A medida, de natureza plurianual, estará em vigor até 31 de dezembro de 2029.

Na avaliação feita, o executivo comunitário diz ter concluído que o apoio é "necessário, adequado e proporcional" para estimular a reflorestação, considerando também que terá um "impacto limitado" na concorrência e nas trocas comerciais entre Estados-membros.

A aprovação surge num contexto de forte pressão sobre a floresta portuguesa, depois das tempestades severas que atingiram o país no final de janeiro e em fevereiro, com vento extremo, chuva intensa e inundações a provocarem queda de árvores, deslizamentos de terras e danos significativos em vastas áreas rurais.