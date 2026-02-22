Processo de desvio de cobrança de dívidas em risco de prescrever

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 22 de Fevereiro, dá conta que a agente de execução acusada de se apropriar de 352 mil euros alegou que o tribunal do Funchal não tem competência para julgar o caso que se arrasta há 12 anos. Juíza já aceitou e ordenou o enviou dos autos para o continente.

Derrota pesada em Arouca

Nacional perdeu domínio do jogo após a expulsão de Labidi. Com este desaire (3-0), os alvinegros não ganham há 4 meses e recebem o Braga mais pressionados. Marítimo vence Sporting B e já espreita a subida à I Liga.

Amassar o amanhã

Conheça Henrique e Francisco Jardim, a nova geração que assume o segredo de pastelaria familiar que dá trabalho a meia centena em Santa Cruz.

Madeira com muito baixa radioactividade

Fique a saber que o ‘Ambiente’ passou a fazer verificações dos níveis no ar, água, leite e noutros alimentos. Poeiras do deserto vão pairar dois dias na Região.

Um morto e um ferido em desavença familiar no Caniço

PJ investiga crime em contexto de violência doméstica que envolveu mãe e filho.

