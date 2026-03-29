CDU congratula-se com nova bolsa de estacionamento no Curral Velho

A CDU esteve, na manhã deste domingo, no Curral Velho, para assinalar a implementação de uma nova bolsa de estacionamento na localidade, uma reivindicação da população.

O dirigente da CDU, Duarte Martins, citado em nota de imprensa, dirigiu-se aos moradores, destacando o papel da mobilização comunitária e da persistência política. “Lutámos e vencemos! Valeu a pena lutar!”, afirmou.

Segundo o partido, a concretização da bolsa de estacionamento resultou de um trabalho continuado que incluiu a entrega de dois abaixo-assinados, a participação activa dos moradores nas reuniões públicas da Câmara Municipal do Funchal e a insistência política da CDU.

“A nossa missão continua a ser a de dar voz a quem precisa. Esta conquista prova que, quando as populações se unem e contam com a CDU, é possível transformar reivindicações em realidade”, sublinhou Duarte Martins.

O partido reforça que este resultado demonstra a importância do acompanhamento político das necessidades das comunidades, mostrando que a persistência local pode gerar avanços concretos na qualidade de vida.