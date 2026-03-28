Moção de Carneiro e entrega de listas marcam segundo dia de Congresso

O segundo dia do 25.º Congresso Nacional do PS será dominado pela apresentação da moção global de estratégia do líder reeleito, José Luís Carneiro, e pelo fim do prazo para a entrega das listas aos órgãos nacionais.

No primeiro dia da reunião magna socialista, José Luís Carneiro exigiu à AD que se decida e esclareça se quer "convergências moderadas" com o PS ou acordos com o Chega, um discurso que levou Miguel Costa Matos, subscritor de uma moção setorial com críticas à liderança, a considerar, em declarações à Lusa, que o líder do PS "parece ter despertado" para a necessidade de o partido ter uma nova estratégia na relação com o Governo.

O segundo dia dos trabalhos em Viseu começam às 10:30, já depois de terem encerrado as votações eletrónicas para a Mesa do Congresso, Comissão de Verificação de Poderes, Comissão de Honra e presidente do partido, cargo ao qual se recandidata Carlos César conforme o próprio confirmou à Lusa.

O segundo dia dos trabalhos em Viseu começam às 10:30, já depois de terem encerrado as votações eletrónicas para a Mesa do Congresso, Comissão de Verificação de Poderes, Comissão de Honra e presidente do partido, cargo ao qual se recandidata Carlos César conforme o próprio confirmou à Lusa."Contamos todos" é o mote da moção global de estratégia com que Carneiro diz querer preparar o PS "para todas as responsabilidades", apesar de não querer eleições antecipadas.

Além das esperadas intervenções políticas, um dos destaques do dia será a entrega das listas aos órgãos nacionais, os primeiros da liderança de Carneiro, e cujo prazo termina ao final do dia.

Ao final do dia haverá ainda apresentação, discussão e votação da Revisão Estatutária.

Na "oficina do futuro", uma iniciativa que o partido descreve como "um espaço vivo de participação, encontro e criação coletiva", está agendada uma manhã de debates sobre habitação, saúde, economia, educação, cultura e justiça.

Estes painéis contarão com nomes como o de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, a arquiteta e antiga deputada Helena Roseta, os parlamentares socialistas Mariana Vieira da Silva, Miguel Cabrita e Pedro Delgado Alves, Raul Junqueiro, diretor da DST Group, o antigo ministro da Economia António Costa Silva e Tiago Guedes, diretor artístico da Bienal de Lyon.

Estão também agendados momentos para dar voz a associações com os responsáveis de organizações como a Sciaena - Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, da APRe! - Aposentados, Pensionistas e Reformados, da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e a Afrolink.

Até domingo, Viseu recebe o congresso de consagração de José Luís Carneiro como líder do PS, depois da sua reeleição nas diretas, de novo em lista única, como secretário-geral do partido, com 97,1% dos votos, uma reunião magna com 671 delegados, cerca de metade da reunião magna