Lagarde alerta para excesso de optimismo e fala em "verdadeiro choque"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) defendeu hoje a possibilidade de existir um excessivo otimismo face à reação dos mercados à guerra no Médio Oriente e falou num "verdadeiro choque" em matéria de energia.

"Estamos perante um verdadeiro choque -- que provavelmente vai para além do que podemos imaginar neste momento", afirmou Lagarde, referindo-se à destruição da infraestrutura energética.

Já no que se refere à reação dos mercados financeiros, a presidente do BCE reconheceu, em entrevista ao The Economist, a possibilidade de existir um otimismo excessivo e acrescentou que a recuperação dos estragos causados pela guerra pode levar vários anos.

"Nesta crise estamos a aprender, quase dia após dia, quais serão as consequências reais, quais os países mais afetados e quais as 'commodities' que terão maior procura", sublinhou.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do programa nuclear, que Teerão afirmou destinar-se apenas a fins civis.

O Irão respondeu à ofensiva com ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas e infraestruturas civis e energéticas em países da região, além de ter bloqueado o estreito de Ormuz, via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.