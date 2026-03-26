Saldo positivo das contas regionais pelo terceiro ano consecutivo

Em 2025, "o sector institucional da APR da Madeira registou uma capacidade líquida de financiamento de 162,4 milhões de euros, ou seja, observou-se um saldo positivo, ligeiramente inferior ao ano anterior, evolução resultante de um aumento na receita (+4,4%) menor do que o observado para a despesa (+5,1%)", esclarece a DREM, recordando que, em 2024, "o saldo fixou-se nos 169,5 milhões de euros, o que correspondeu a 2,3% do PIB". Ora, pelo terceiro ano consecutivo com saldo positivo, a Madeira ainda que abaixo das perdas acumuladas entre 2020 e 2022, os anos de maior impacto da pandemia de covid-19, consegue manter as contas no verde, voltando a contas positivas que vinha acumulando nos 7 anos anteriores (2013-2019).

Assim, segundo conta a DREM, "no ano de 2025, a receita total da APR da Madeira rondou os 2.235,7 milhões de euros, tendo aumentado 4,4% face a 2024 (+93,8 milhões de euros), com a receita corrente a crescer 5,0% (+94,6 milhões de euros). Pelo seu peso no total, destacam-se a variação de -0,6% nos impostos sobre a produção e a importação, explicado pela diminuição da receita de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), e o aumento de 1,1% nos impostos sobre o rendimento e o património, em resultado do incremento na receita do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)". Porém, acrescenta, "foi essencialmente o crescimento das outras receitas correntes em 23,4% face a 2024 - o equivalente a 71,2 milhões de euros - que determinou o aumento global da receita".

Por sua vez, "a receita de capital passou de 239,6 milhões de euros em 2024 para os 238,7 milhões de euros em 2025 (-0,4%)".

Quanto à despesa total da APR da Madeira, no ano passado "atingiu os 2.073,2 milhões de euros (1.972,4 milhões de euros no ano anterior), apresentando um aumento de 5,1% face ao ano anterior, em virtude do crescimento da despesa de capital (+2,4%) e da subida da despesa corrente (+5,5%)".

E para o aumento da despesa corrente "contribuiu o acréscimo registado nas despesas com pessoal (+7,5%), refletindo as progressões na carreira e as atualizações salariais na APR, incluindo a da retribuição mínima mensal garantida e do subsídio de refeição", justifica a DREM. "As prestações sociais (exceto transferências sociais em espécie) aumentaram cerca de 9,2%, em resultado do aumento do valor das transferências para a área da saúde, enquanto os subsídios pagos cresceram cerca de 9,4%", acrescenta.

Já na despesa em "juros antes da afetação dos serviços de intermediação financeira indiretamente medidos (SIFIM) observa-se um decréscimo de 16,7% face ao ano anterior, em resultado da redução da taxa de juro e da composição da carteira de dívida direta", sendo que houve um "aumento moderado verificado na despesa de capital (+2,4%)", que "foi fruto do crescimento nas transferências de capital (+28,3%) e da redução no investimento (-4,6%)".

DREM disponibiliza painel de dados para as Estatísticas da Administração Pública Regional

Uma nota final, importante para quem quer saber mais sobre estes dados, a DREM lançou hoje no seu portal de internet "um novo painel de dados ('dashboard') dedicado às Estatísticas da Administração Pública Regional. O utilizador pode assim navegar pelos diferentes indicadores e anos, com recurso a esta ferramenta, visualmente apelativa e que permite uma apreensão rápida e intuitiva da informação".

"O painel de dados encontra-se dividido em cinco tópicos: Procedimentos dos Défices Excessivos, Dívida Pública, Receita e Despesa Pública, Receitas Fiscais e Despesa Pública por funções", salienta a DREM.

Pode consultar aqui.