- "Combustíveis vão ter novo grande aumento"

Bom dia. O aumento dos preços dos combustíveis, por causa da guerra no Golfo, continua na ordem do dia nos jornais e, em breve, deverá impactar noutras áreas. Os jornais nacionais dão conta disso mesmo.

No Expresso:

- "Governo endurece posição e afasta-se mais da UGT"

- "Portugueses esperam Seguro interventivo, mas colaborante"

- "AD 25% PS 24% Chega 21%. Intenção de voto para eleições legislativas mostra o PSD a perder terreno para o PS e para o Chega"

- "Entrevista a Betty Faria. 'Hoje não dá para falar nada, porque a pessoa é cancelada'"

- "Conflito no Médio Oriente. Montenegro escreve a Costa e pede mais renováveis"

- "Guerra ameaça preços da alimentação"

- "Reportagem entre quem foge do Irão: 'Eles têm ouvidos em todo o lado'"

- "O mundo tenta adivinhar quem cede primeiro"

- "Lucros das empresas cotadas bateram todos os recordes"

- "As praias mais afetadas pelas tempestades em Portugal"

- "O que vai mudar nas heranças indivisas e nos despejos"

- "Novo advogado de Sócrates deve ter mais tempo"

- "Vacina de dose elevada alargada"

- "Morreu Mário Zambujal"

- "Buscas na morgue do Santa Maria"

- "Leitão Amaro nega fusão Lusa/RTP"

- "Frutuoso de Melo. A sombra de Marcelo nos dez anos de Belém"

- "Óscares. Quem vai ganhar é quem devia ganhar no domingo"

- "'Kristin'. Quatro heróis que a tempestade revelou"

No Nascer do Sol:

- "José Sócrates já torrou dinheiro da casa de amigo Santos Silva"

- "Entrevista imprevista. Santana Lopes. 'Muitas pessoas dizem que eu é que devia ter sido candidato a Belém'"

- "Ex-ministros arrasam escolha de Alcochete"

- "José Luís Carneiro sem concorrência num partido ainda dividido"

- "Pacote laboral. Armindo Monteiro responsabiliza UGT por falta de acordo"

- "Roque da Cunha. A solidariedade silenciosa do SNS com os cidadãos dos PALOP"

- "Entrevista. Alexandra Leitão. 'A integração autárquica contribui para a normalização do Chega'"

- "Rui Santos. 'Ninguém quer saber que o rei vá nu'"

- "António Lobo Antunes. Linhas imortais"

- "António José Seguro. Homens do PR guardados a 7 chaves"

- "Pedofilia. Prisão preventiva sem estatísticas"

- "Daniel Blaufuks. 'Vou fotografar até ao último dia possível'"

- "Mário Zambujal. O bom jornalista que não era malandro"

No Correio da Manhã:

- "Golpe com peditório para criança morta. Fotos com os pais tentam dar credibilidade a esquema"

- "Imagem de menina de três anos usada na internet para sacar dinheiro"

- "Estugarda 1 FC Porto 2. Dragão garante vitória valiosa"

- "Ferencváros 2 Sp. Braga 0. Guerreiros perdem na Hungria"

- "Sporting. Varandas deixa Rui Borges em banho-maria"

- "Benfica. Mourinho castigado por confusão no clássico"

- "'Luvas' de 20 a 30 euros por cadáver na morgue"

- "Reportagem do CM na guerra. Ataques intensos contra o Curdistão"

- "Montenegro em Belém. Ambiente cordial e de cooperação na primeira reunião"

- "Ivan Cardoso. Antigo jogador do FC Porto caçado no tráfico"

- "Escolas. Melhores notas sem telemóveis"

- "Mário Zambujal. Morreu o 'bom malandro'"

No Público:

- "Nova rede de obstetrícia põe Loures a receber doentes de cinco hospitais"

- "Guerra no Golfo. Irão globaliza o caos ao sacudir os mercados energéticos"

- "Farmácias. Fiscalização a remédios para emagrecer leva 19 casos ao MP"

- "Investigação. Colégio lisboeta usou sistema de reconhecimento facial de crianças"

- "Governo. Despejos mais rápidos marcam nova ofensiva na habitação"

- "Lisboa. Rita Rato afastada da direcção do Museu do Aljube"

- "1936-2026. Morreu Mário Zambujal, jornalista, escritor, malandro e desalinhado"

- "Cinema. François Ozon e o clássico de Camus: 'Em França ainda temos medo de O Estrangeiro'"

No Jornal de Notícias:

- "Aeroporto do Porto registou o maior crescimento do país"

- "Estugarda 1-2 F. C. Porto. Dez minutos explosivos"

- "Portugal 2020. Norte investiu um terço dos fundos europeus"

- "Aveiro. Pais podem ficar 24 horas na 'nova' maternidade"

- "Guerra no Irão. Maior crise de petróleo à vista apesar das reservas"

- "Droga. Ex-guarda-redes portista detido por tráfico no Bairro do Cerco"

- "Mário Zambujal 1936-2026. Morreu o cronista dos 'bons malandros'"

- "Suíça. Motorista português entre as vítimas de incêndio em autocarro"

- "Ferencváros 2-0 Braga. Minhotos acreditam na reviravolta para chegar aos 'quartos'"

- "Eleições. Varandas acusado de não respeitar os sócios"

No Diário de Notícias:

- "Mário Zambujal 1936-2026. O 'homem bom' que gostaria de ser lembrado 'com uma gargalhada'"

- "Obras nas escolas estão com dois anos de atraso"

- "Os Óscares deste tempo de poucos espectadores"

- "Trump vs. Putin. Como a guerra no Irão ameaça as ambições de um e serve as do outro"

- "Mudança. Utentes sem consultas há cinco anos perdem médico de família"

- "Liga Europa. FC Porto vence Estugarda (2-1), na Alemanha, e fica a um curto passo dos quartos de final"

- "#Lisboa Escuta. Da horta para o coro, vozes ao alto!"

- "França elogiada lá fora e mal-amada em casa, Hidalgo diz adeus a Paris"

No Negócios:

- "Combustíveis vão ter novo grande aumento"

- "Irão. Os dias da guerra num país com uma cultura milenar"

- "Justiça. Fundo abutre processa CEO da Mota-Engil nos EUA"

- "Parlamento. PS e IL tentam mudar regras do trabalho não declarado"

- "Habitação. Litígios nas heranças resolvidos por árbitros"

No O Jornal Económico:

- "Gigafábrica de IA em Sines terá irmã em Abrantes"

- "Mota-Engil quer mudar de perfil até 2030"

- "Sporting duplica lucros, Benfica lidera nos salários e FC Porto gasta como nunca"

- "Fundo põe à venda DSTelecom, maior grossista de fibra ótica"

- "Portugal é rei da Europa a fabricar bicicletas: 2,3 milhões por ano"

- "Será que vão mudar regras das pensões antecipadas? Peritos entregam relatório"

- "Mercado de M&A ainda está otimista, apesar da guerra no Médio Oriente"

- "O encontro do ano. O Fórum Banca do JE juntou os banqueiros mais poderosos do país"

No O Jogo:

- Liga Europa. Estugarda 1-2 FC Porto. Topo de gama"

- "Entrada de prego a fundo na cidade da Mercedes decisiva na vitória com gestão do plantel e que deixa os 'quartos' à vista"

- "Francesco Farioli. 'Mudámos oito jogadores, era importante chegar com energia'"

- "Rodrigo Mora. 'Vamos com calma, ainda há a segunda mão'"

- "Liga Europa. Ferencváros 2-0 Braga. Húngaros pouco doces"

- "Derrota em Budapeste coloca minhotos em apuros"

- "Benfica. Duplo castigo para Mourinho. Expulsão no clássico vale um jogo e mais 11 dias de suspensão. Falha Arouca e Vitória de Guimarães"

- "ERC atacada após recusa ao licenciamento da Benfica FM"

- "Portugal garante sexto lugar do ranking da UEFA"

- "Sporting. Muito barulho e pouco debate. Frederico Varandas e Bruno Sá tiveram único frente a frente antes das eleições de amanhã"

- "Varandas. 'Rui Borges teve o maior investimento da história'"

- "'Bruno Sá. 'Varandas e seus cartilheiros já estão a cozinhar o treinador"

No A Bola:

- "Mourinho de castigo. Expulsão no clássico vale sanção de um jogo e desentendimento com Lucho 11 dias de suspensão"

- "Treinador do Benfica falha visita a Arouca - não fará hoje antevisão ao jogo - e receção ao V. Guimarães"

- "'Decisão injusta, desproporcionada e persecutória', reagem as águias, que vão recorrer"

- "Estugarda 1-2 FC Porto. Dragão personalizado"

- "'Nada está decidido' - Francesco Farioli"

- "Moffi e Rodrigo Mora marcaram na Alemanha"

- "Ferencváros 2-0 SC Braga. Guerreiros sem identidade"

- "Húngaros com lição bem estudada"

- "'Estamos a meio' - Carlos Vicens"

- "Liga dos Campeões. Portugal terá três equipas em 2027/28"

- "Mário Zambujal 1936-2026"

- "Sporting. Terapia. Sem choque. Rui Borges não puxa orelhas aos jogadores após derrota na Noruega"

- "Leões vão a votos amanhã e ontem houve frente a frente entre os dois candidatos"

- "'Renovação de Rui Borges? A decisão já está tomada' - Frederico Varandas"

- "'A corda vai partir por Rui Borges' - Bruno Sá"

E no Record:

- "Sporting. Arribas na mira. Leão volta à caça no Almería de Suárez"

- "Sporting. Eleições são amanhã e candidatos enfrentam-se"

- "Estugarda 1-2 FC Porto. Já lá Mora. Dragões têm vista para os quartos"

- "Portugal garante três equipas na Champions 2027/28"

- "Ferencváros 2-0 Sp. Braga. Apuramento em risco. Vicens. 'É preciso mais energia e ambição"

- "Benfica. Mourinho de fora 2 jogos. Cumpre em Arouca e V. Guimarães"

- "Águias vão recorrer. Clássico custa 57 mil euros em multas"

- "Polémica com Rádio Benfica pode acabar em tribunal"