Uma em cada seis crianças e jovens no mundo sem acesso à escola, aponta Unesco

Uma em cada seis crianças e jovens no mundo não têm acesso à escola, segundo um relatório da Unesco divulgado hoje que aponta para 273 milhões excluídos da educação.

Estes são números do Relatório de Monitoramento da Educação Global sobre Acesso e Equidade apresentado hoje em Paris por Manos Antoninis, responsável pelo estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Segundo Manos Antoninis, aos 273 milhões de crianças e jovens sem acesso à educação, devem-se somar outros 13 milhões que vivem nos 10 países mais afetados por conflitos.

O relatório mostra que os países não irão alcançar o acesso universal à educação até 2030, disse Manos Antoninis.