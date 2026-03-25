Pedro Rodrigues mostra a lista de documentos sobre o golfe enviados ao JPP e pede conclusões

José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia, Eduardo Jesus, secretário de Turismo, Ambiente e Cultura e Pedro Rodrigues, secretário de Equipamentos e Infraestruturas, respondem às perguntas dos deputados.

José Manuel Rodrigues, respondendo a questões de Gonçalo Leite Velho, do PS, reconheceu que a inflação na Região é superior ao valor nacional, mas lembra que o aumento dos salários foi muito superior.

O secretário da Economia mostrou dados do Observatório dos Preços que monitoriza um cabaz de produtos. José Manuel Rodrigues também considera que a redução das taxas de IVA só faz sentido se se reflectir na redução dos preços e "não como aconteceu na restauração".

Eduardo Jesus abordou a questão da dívida pública, também referida por Gonçalo Leite Velho, referindo que, na Madeira, a dívida representa 62% do PIB enquanto "o país não consegue menos de 98%".

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas aproveitou uma pergunta de Paulo Alves (JPP) sobre os gastos no golfe, para responder às acusações de que foi alvo, no parlamento, de falta de transparência e de favoreces negócios.

Acusações graves que Pedro Rodrigues rebateu mostrando a lista de documentos enviados à Assembleia - entregues ao JPP - sobre os procedimentos relacionados com o golfe que, sublinha, representa menos de 4% dos investimentos totais.

O secretário regional quer saber quais as conclusões a que chegou o JPP perante os documentos que recebeu e acusa o partido de Élvio Sousa de "produzir podcasts no parlamento, com música e tudo" e proferir "afirmações falsas".