Albuquerque garante retorno do golfe e acusa o JPP de "nada fazer" em Santa Cruz
O investimento no golfe, assegura Miguel Albuquerque, é "essencial" para dinamizar as economias locais e referiu a grande criação de emprego e investimentos imobiliários, tanto na Ponta do Pargo, como nas previsões para o Faial.
Respondendo a Élvio Sousa, acusou o JPP de "populismo" e de explorar sentimentos como "a inveja" para "enganar as populações".
Em Santa Cruz, onde o JPP está na câmara há 13 anos, "não foi construída uma única casa".
Num registo semelhante ao de Élvio Sousa, referiu números dos gastos da Câmara de Santa Cruz que apresenta despesas de 400 mil euros "para festas e festinhas", 100 mil euros "para cenários" e 14 mil euros "pinheiros". Dinheiro que, afirma, "daria para construir casas".