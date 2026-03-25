Élvio Sousa quer saber qual o retorno dos investimentos em campos de golfe

"O Governo Regional insiste na narrativa do sucesso económico, apoiado num PIB de milhões e milhões, mas a realidade dos madeirenses é bem diferente", afirmou Élvio Sousa, na primeira interpelação ao presidente do Governo.

O líder do JPP lembra que a Madeira tem a maior inflação em Portugal, transporte de mercadorias mais caro do que nos Açores, salários mais baixos, IVA mais elevado e acesso à habitação cada vez mais difícil.

Por isso, não compreende como é possível o Governo pretender gastar 100 milhões de euros "em campos de golfe".

"Um investimento gigantesco num sector que gerou, apenas, 4 milhões de euros em 2025, com taxas de ocupação de 20 a 305. Qual é o retorno económico", pergunta.

Despesa de 100 milhões que, afirma, daria para construir "500 casas para jovens".

Élvio Sousa também confrontou Albuquerque com a despesa de 500 mil euros, prevista para um jantar e provas de vinho nos Estados Unidos.