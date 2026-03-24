PS recomenda medidas para "descarbonização dos portos da Região"

Gonçalo Leite Velho apresentou um projecto de resolução para "descarbonização dos portos da Região e implementação de sistemas de fornecimento de energia em terra".

O PS defende medidas que diminuam a dependência dos combustíveis fósseis, nomeadamente em relação aos navios que passam pela Madeira.

O deputado alerta para o facto de, se a Madeira não tomar medidas rápidas, ficar com "os calhambeques dos navios", uma vez que a modernização vai no sentido da descarbonização.