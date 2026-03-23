Diogo Costa tem lesão nos adutores e também poderá ser dispensado

O guarda-redes Diogo Costa, o 'dono' da baliza da seleção portuguesa, tem uma lesão nos adutores e deverá falhar os dois jogos de Portugal frente a México e Estados Unidos, ambos de preparação para o Mundial2026 de futebol.

De acordo com o boletim clínico do FC Porto, o seu clube, o guardião de 26 anos esteve condicionado durante a última semana devido a uma dorso-lombalgia e adquiriu uma lesão nos adutores, tendo efetuado tratamento durante a manhã.

Isto significa que Diogo Costa poderá ser dispensado ainda hoje dos trabalhos da seleção portuguesa, com os 26 convocados do selecionador Roberto Martínez a concentrarem-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, com um treino agendado para as 18:00.

Costa tem 42 jogos pela seleção nacional e passou a ser o titular da baliza lusa em 2022, sucedendo a Rui Patrício.

O FC Porto deverá assim ficar sem representação no estágio de março de Portugal, já que Rodrigo Mora também foi dispensado no domingo devido a lesão.

Além de Mora, Rafael Leão também foi excluído dos trabalhos, também por causa de questões físicas, com Martínez a chamar para o seu lugar o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, do México.

Portugal defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).

- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Samu Costa (Maiorca, Esp), Mateus Fernandes (West Ham, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).

- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Paulinho (Toluca, Mex), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).