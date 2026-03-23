Chega quer "aumentar pensões dos antigos combatentes"

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República "deu entrada de um projeto de lei que prevê o aumento do complemento de pensão dos Antigos Combatentes para 600 euros mensais, assumindo esta medida como uma questão de justiça há muito adiada", lê-se numa nota redigida pelo deputado madeirense naquele grupo parlamentar.

"Portugal não pode continuar a tratar os seus antigos combatentes com palavras vazias. O reconhecimento exige coragem política e medidas concretas que devolvam dignidade a quem serviu o país", defende Francisco Gomes.

Realça que "o partido recorda que muitos destes homens regressaram com marcas profundas, enfrentando ao longo da vida obstáculos sociais, profissionais e familiares que continuam a marcar o seu quotidiano" e, neste sentido, "considera que o atual complemento é insuficiente e incapaz de garantir condições de vida dignas, defendendo que o aumento agora proposto representa uma resposta mínima face ao sacrifício prestado".

Para Francisco Gomes, "estamos perante uma dívida moral que o Estado tem insistido em ignorar. Quem deu tudo ao país não pode continuar a viver com tão pouco", sublinhou o parlamentar.

Para o CH, "a fixação do apoio nos 600 euros mensais constitui um passo decisivo no reconhecimento efetivo destes cidadãos", defendendo ainda o madeirense que "não basta homenagear. É preciso agir. E agir agora, com justiça e respeito por quem nunca virou costas a Portugal", terminou.