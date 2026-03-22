Dicas para incentivar as crianças a ler

Segundo a Academia Americana de Pediatria, crianças que têm rotinas de leitura apresentam melhores resultados ao longo da vida, não apenas na escola, mas também no desenvolvimento da concentração, criatividade, memória, capacidade de argumentação e na compreensão do mundo à sua volta.

Pensando nisso, a FNAC reuniu algumas sugestões de leituras ideais para estimular a imaginação e o gosto pelos livros desde cedo.

Dê o exemplo

Se o adulto tiver momentos dedicados à leitura, a criança vai imitá-lo. Habitue-se a mostrar os livros como um parceiro divertido. Mas não se esqueça: é importante ter em conta os gostos de cada um. Comece por sugerir livros curtos, contos ou banda desenhada, de forma a mostrar à criança que a leitura não tem de ser aborrecida ou uma obrigação. Ler é divertido.

Promova leituras em conjunto

Os pediatras sugerem criar uma rotina diária de pelo menos 15 minutos em que miúdos e graúdos se juntam no momento de leitura. Este momento pode acontecer antes do jantar, por exemplo, para que durante a refeição exista o estímulo de conversar sobre o que foi lido.

Ler em conjunto, seja com adultos ou com os amigos da mesma idade, é uma óptima forma de estimular o interesse pelos livros. Conversar sobre os temas, dramatizar o texto e criar vozes para cada personagem tornam a leitura mais divertida e estimulante para os mais pequenos. Não há nada como formar um pequeno grupo de leitura para animar uma tarde de Verão.

Crie um canto de leitura

Bastam dois (ou mais) assentos e boa iluminação e podes estar perante uma pequena biblioteca. Escolha os livros em conjunto e deixe que os mais pequenos façam parte de todo o processo. Este exercício é uma óptima forma de reforçar laços e passar mais tempo de qualidade juntos. Pode ainda aproveitar para partilhar alguns dos clássicos que marcaram a sua infância.

Use a tecnologia como aliada

Com os estímulos de televisão, tablets e consolas, é complicado virar a atenção das crianças para um livro. Mas nem tudo está perdido e as aplicações digitais já são um aliado no que toca aos livros. Existem disponíveis vários livros com realidade aumentada que, em conjunto com uma aplicação no tablet ou smartphone, dão vida em três dimensões às estórias e personagens dos livros.

Faça de cada livro uma aventura

Se o livro falar de animais, porque não levar o pequeno leitor ao zoo para complementarem a experiência do livro? E se for um livro com histórias do espaço, leve-o a fazer uma viagem ao planetário, ou tire um momento da noite para observarem as estrelas e deixarem a imaginação fluir para lá das páginas. Também deve ter em conta os filmes, séries ou peças de teatro que surgem a partir dos livros, como os das colecções de Porquinha Peppa, Ruca, Harry Potter, entre tantos outros. Estas podem ser óptimas formas de estimular o interesse pela leitura.

Não a deixe pensar que ler é um castigo

Opte antes por reconhecer e elogiar os seus esforços. Ler nunca deve ser um castigo. A intenção é manter o jovem activo, mas também deixá-lo descansar e divertir-se. É suposto que a rotina de leitura seja leve e não rígida, uma feliz opção e não uma obrigação.