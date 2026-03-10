Aproxima-se a Primavera, altura em que a natureza floresce e em que as casas pedem arranjos cheios de vida, cor e variedade. Mas aquilo que começa por ser uma alegria, muitas vezes acaba em desilusão com flores murchas, secas e mortas.

Na rubrica 'Explicador' de hoje conheça algumas dicas para cuidar de flores e prolongar a vida dos seus arranjos.

De certo algum dia recebeu ou comprou um lindo ramo de flores e desejou poder contemplá-lo por mais do que três dias. O segredo, como deve calcular, está no cuidar, um trabalho delicado que exige atenção e paciência.

O DIÁRIO reuniu um conjunto de dicas que podem fazer toda a diferença.

Libertar

Antes mais, importa retirar as flores do embrulho, seja de caixa de cartão, de papel ou plástico para permitir a circulação de ar fresco e a penetração da luz natural, evitando o acumulo de bactérias.

Cortar

De seguida, é recomentado aparar o caule com uma tesoura de poda devidamente higienizada. O corte deve ser feito delicadamente na diagonal com certa de 1 a 2 centímetros, para que a planta absorva mais água.

Limpar

Antes de colocar na água, limpe o caule e retire as folhas que ficariam em contacto com a água de modo a evitar o seu apodrecimento e a consequente propagação de bactérias.

Hidratar

Coloque as flores num jarro com água fresca, mas não exagere na quantidade para não 'afogá-las'. A jarra e a água devem estar cuidadosamente limpas e translúcidas. Para evitar a proliferação de bactérias, pode adicionar algumas gotas de lixívia. Já se quiser garantir os nutrientes necessários às suas flores, junte o sumo de meio limão com uma colher de chá de açúcar e misture à água.

Armazenar

O vaso com as flores deve ser mantido num local fresco e iluminado, mas sem exposição directa ao sol, a correntes de ar ou ao ar-condicionado.

Preservar

O cuidado com o seu arranjo de flores deve ser mantido. É importante manter a água do vaso limpa, o líquido deve ser trocado de dois em dois dias ou sempre que estiver baço. O caule da flor deve ser aparado com frequência com uma tesoura de poda devidamente higienizada. O corte deve ser feito delicadamente na diagonal com meio centímetro apenas para que a planta absorva mais água. Além disso, as folhas e as pétalas que estiverem estragadas devem ser removidas cuidadosamente para poupar as outras partes que ainda estão boas.

Tenha em atenção que existem vários tipos de flores, sendo que umas são mais sensíveis do que outras, pelo que é natural que o processo de degradação não seja igual para todas. Conforme as flores vão murchando, retire-as do vaso, mantendo as saudáveis.

Secar

Caso o ramo de flores tenha sido um presente especial que deseja guardar, a secagem ou desidratação é uma óptima opção para preservar a beleza efémera das flores por mais tempo.