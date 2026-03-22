Época das chuvas em Moçambique com 289 mortos e ultrapassa um milhão de afectados

O número de mortos na atual época das chuvas em Moçambique subiu para 289, passando ainda um milhão de pessoas afetadas, desde outubro, segundo nova atualização do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

De acordo com informação da base de dados do INGD atualizada ontem, contabilizam-se mais quatro mortos em 24 horas, tendo sido afetadas 1.004.346 pessoas (mais 50.000 face ao balanço anterior) na presente época das chuvas - que se prolonga ainda até abril -, correspondente a 229.051 famílias, havendo também 15 desaparecidos e 349 feridos.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas. Já a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados do INGD.

No total, 20.962 casas ficaram parcialmente destruídas, 9.975 totalmente destruídas e 202.636 inundadas, na presente época chuvosa. Ao todo, 303 unidades de saúde, 94 locais de culto e 722 escolas foram afetadas em menos de seis meses.

Os dados do INGD indicam ainda que 267.205 hectares de áreas agrícolas foram perdidos, afetando 354.787 agricultores, e 531.058 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves.

Foram ainda afetados nesta época das chuvas 8.434 quilómetros de estradas, 50 pontes e 237 aquedutos.

Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 180 centros de acomodação, que chegaram a albergar 125.875 pessoas, dos quais 50 ainda estão ativos (mais cerca de 30 na última semana, devido às recentes inundações), com pelo menos 16.401 pessoas, além do registo de 7.214 pessoas que tiveram de ser resgatadas.