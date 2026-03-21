Cuidados essenciais para prevenir cáries nos dentes

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) as cáries nos dentes são o maior problema de saúde oral do mundo.

Nas crianças e nos jovens, as cáries têm impacto negativo no desenvolvimento e bem-estar, interferindo com o seu crescimento. Nos adultos e seniores, possuir dentes com cáries reduz a qualidade de vida e a autoestima.

Eis algumas dicas para evitar este problema:

Escovar bem os dentes

As cáries formam-se quando o ácido produzido pelas bactérias das placas dentárias entra em contacto frequente com restos de alimentos, especialmente o açúcar.

A principal forma de prevenção é escovar os dentes com flúor durante dois minutos, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), que indica a utilização de dentífrico fluoretado (1000-1500 ppm) pelo menos duas vezes por dia, sendo uma das escovagens obrigatoriamente à noite, antes de dormir.

A escovagem nocturna é particularmente importante, porque as bactérias responsáveis pela produção de ácido estão mais activas à noite, e a diminuição da salivação durante o sono reduz a limpeza natural da boca, tornando a escovagem antes de deitar fundamental para a manutenção da saúde oral.

Usar fio dentário

As escovas de dentes não alcançam todos os locais onde as cáries podem surgir, como os sulcos, os espaços entre os dentes ou a parte posterior da boca, onde a cabeça da escova tem dificuldade em atuar. Por isso, como complemento à escovagem, os médicos dentistas recomendam o uso de fio dentário, que ajuda a prevenir gengivite e outras doenças periodontais ao remover resíduos alimentares entre os dentes. Quando acumulados nas gengivas, esses resíduos servem de alimento para as bactérias, aumentando o risco de inflamações.

As cáries também podem desenvolver-se a partir da placa bacteriana, e nestes casos, além da escovagem e do fio dentário, é aconselhada a utilização de colutórios antissépticos e antiplaca ou de soluções fluoretadas para bochechar. Muitos dentistas recomendam ainda o uso de escovilhões, acessórios que conseguem atingir locais onde o fio dentário não é suficiente, garantindo uma limpeza mais completa da boca.

Seguir uma alimentação saudável

Seguir uma alimentação saudável é essencial para a prevenção das cáries. Beber água regularmente, consumir frutas e hortícolas frescos e adoptar uma dieta equilibrada ajuda a manter os dentes fortes e livres de cáries.

Visitar regularmente o dentista

Visitar regularmente o dentista é uma das melhores formas de prevenir cáries e outros problemas orais. Consultas periódicas permitem identificar e tratar precocemente qualquer alteração na boca, evitando complicações mais graves e promovendo uma saúde oral duradoura. Manter os dentes saudáveis contribui também para um sorriso bonito, que eleva a autoestima e influencia diretamente o bem-estar físico e psicológico.

Selantes para prevenir as cáries nas crianças

Os selantes são uma forma eficaz de prevenir cáries em crianças e jovens que já possuem molares permanentes. Este procedimento, realizado durante consultas de estomatologia, consiste em selar os sulcos dos dentes, que muitas vezes são profundos e difíceis de limpar apenas com a escova. Quando não tratados, esses sulcos oferecem espaço ideal para o desenvolvimento das cáries. Ao aplicar os selantes, é possível proteger os molares e reduzir significativamente o risco de cáries nos mais jovens.