Trump critica falta de entusiasmo de alguns aliados para desbloquear Estreito de Ormuz

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje o que descreveu como falta de entusiasmo com que alguns aliados receberam o pedido de ajuda de Washington para desbloquear o Estreito de Ormuz, afetado pela guerra no Irão.

"Alguns estão muito entusiasmados, outros não, e alguns são países que temos ajudado há muitos anos. Protegemos-vos de ameaças externas terríveis, e eles não estão assim tão entusiasmados", declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca (presidência).

"Há 40 anos que vos protegemos, e não se querem envolver em algo tão insignificante?", disse ainda Trump.

Trump aproveitou para voltar a pressionar França e Reino Unido para participarem nos esforços de segurança no Estreito de Ormuz, afirmando esperar uma resposta positiva de ambos os países.

Trump indicou ter discutido o assunto no domingo com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no âmbito das iniciativas para garantir a segurança da rota marítima estratégica.

Segundo o líder norte-americano, a resposta de Macron "não foi perfeita", embora tenha acrescentado que acredita que Paris acabará por colaborar.

"Acho que ele vai ajudar", concluiu Trump.

Quanto ao Reino Unido, o Presidente norte-americano disse esperar igualmente uma participação britânica na operação de segurança.

"Acho que vão envolver-se, deviam envolver-se", sugeriu Trump.

O primeiro-ministro britânico afirmou hoje estar a avaliar com os aliados, nomeadamente EUA e países europeus, um "plano coletivo viável" garantir a passagem de navios pelo estreito de Ormuz, ameaçada pelo conflito no Médio Oriente.

O apelo de Trump surge numa altura de forte tensão na região, após o bloqueio do Estreito de Ormuz no contexto da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

A passagem marítima é considerada vital para o comércio energético global, uma vez que cerca de 20% do petróleo mundial transportado por via marítima atravessa esta rota.