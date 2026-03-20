Rubina Leal reforça necessidade de aprofundamento da Autonomia

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) pediu, esta sexta-feira, o aprofundamento da Autonomia, não deixando de reivindicar uma legislação mais "coerente" com as necessidades da Região, sempre com um enqaudramento financeiro que promova a coesão e reduza assimetrias.

"A experiência acumulada ao longo destas cinco décadas demonstra, de forma inequívoca, que é tempo de reflectir sobre o seu aprofundamento no plano constitucional", disse Rubina Leal, na cerimónia de lançamento de três selos e um bloco com os quais os que os CTT - Correios de Portugal se associam às comemorações dos 50 anos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), que se assinala este ano.

Perante uma assembleia de convidados interessados, a presidente do parlamento regional enfatizou que, nesse sentido, "precisamos garantir uma Autonomia mais robusta, mais eficaz e verdadeiramente ajustada às exigências do presente e às ambições do futuro".

O conjunto filatélico é composto por três selos e um bloco. , Foto Rui Silva/ASPRESS

Esta emissão filatélica conta com perspectivas do edifício e das suas singularidades, uma forma de, no entender de Rubina Leal, "escrever mais uma página da nossa autonomia" e de "valorização da nossa história e projecção para o futuro".

"Nós queremos não só celebrar, queremos comemorar, queremos que seja um ano em que se tomem medidas efectivas de aprofundamento e alargamento [da Autonomia], e que se possa dizer que somos verdadeiramente autónomos, com competência e capacidade para podermos melhorar a nossa forma de intervenção legislativa", enfatizou a presidente do parlamento madeirense aos jornalistas, notando a importância de a Assembleia Legislativa da Madeira ser o primeiro órgão de governo próprio da Região.

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Não escondendo o simbolismo que a cerimónia de lançamento e obliteração dos primeiros destes selos encerra, Rubina Leal destacou o papel da filatelia enquanto "poderoso intrumento de preservação da memória colectiva". Nesse sentido notou que "cada selo transporta consigo mais do que uma imagem, encerra vivências, identidades, marcos históricos e valores que atravessam gerações", pelo que o conjunto de selos agora lançados são um testemunho da luta dos madeirenses pela Autonomia e permitem "recordar e afirmar o percurso singular do povo madeirense".

No conjunto de próximas iniciativas comemorativas dos 50 anos da Autonomia, o lançamento de uma obra literária infanto-juvenil, bem como a comemoração do Dia das Autonomias, na Assembleia da República. Para Rubina Leal, estas e outras iniciativas levadas a cabo no âmbito destas comemorações são uma forma de apostar na "literacia política" de vários públicos, acção que ganha maior relevo com os projectos 'Parlamento na Comunidade' e 'Parlamento vai à escola'.

Três selos e um bloco

Conforme deu conta João Caboz Santana, um dos selos tem representado o edifício do parlamento madeirense, onde a ALRAM funciona desde 1987. O imóvel que albergou, no passado, a Alfândega do Funchal, sofreu obras de requalificação e adaptação, com orientação do arquitecto Chorão Ramalho. Num único selo estão reunidos cerca de cinco séculos de arquitectura, já que ao edifício manuelino foi acrescentada, no século XVIII, uma frente pombalina e, mais tarde, o hemiciclo.

O director de Filatelia e Relações Institucionais dos CTT adiantou que nos outros dois selos surge representada a sala do plenário e uma escultura de Amândio Sousa, a 'Trilogia dos Poderes', instalada desde 1990 no largo da entrada ocidental do edifício.

Trata-se de uma escultura que simboliza a necessidade de cooperação entre os três poderes do Estado - legislativo, executivo e judicial - representados por três alegorias femininas interligadas.

Cada um dos três selos terá uma tiragem de 40 mil exemplares, contando com valores faciais de 0,73, 1,30 e 1,45 euros.

Coube a Vítor Soares, director comercial dos CTT na Madeira, a condução da obliteração dos primeiros selos deste conjunto, que foi realizada por Rubina Leal e po João Caboz Santana.

A visita aos vários espaços representados nos novos selos foi orientada por Marcelino de Castro, coordenador do IDEIA, Foto Rui Silva/ASPRESS

Visita guiada aos locais representados

A cerimónia que hoje decorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da RAM terminou com uma visita dos presentes aos locais representados nos selos, que contou com orientação de Marcelino de Castro, coordenador do IDEIA - Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia.

Além disso, contou igualmente com a participação, à distância, por estar impedido de andar de avião por questões de saúde, do presidente dos CTT - Correios de Portugal, João Bento, que, na sua intervenção, apresentou um breve historial da filatelia com motivos madeirenses.