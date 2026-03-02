Agência da ONU alerta para o impacto da guerra na população civil

A ONU manifestou hoje preocupação com a escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto na população civil, nomeadamente no aumento das deslocações na região.

"A continuidade da violência corre o risco de sobrecarregar a capacidade humanitária e de exercer pressão adicional sobre as comunidades de acolhimento", afirmou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em comunicado, numa referência aos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão, iniciados no sábado.

"Muitos países afetados já acolhem milhões de refugiados e deslocados internos", lembrou o ACNUR.

A agência da ONU reiterou "o apelo urgente do secretário-geral da ONU [António Guterres] para o diálogo e a desescalada [do conflito na região do Médio Oriente], o respeito pelos direitos humanos, a proteção dos civis e a plena observância do direito internacional".

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.