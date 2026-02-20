Barroso destaca estabilidade da Madeira face ao país

Durão Barroso defendeu que a experiência autonómica tem demonstrado níveis de estabilidade superiores aos registados no conjunto nacional. As declarações foram feitas à margem das Conferências do Atlântico.

“Olhando para a realidade, a Madeira e os Açores têm sido, em média, mais estáveis do que o país no seu todo”, afirmou.

Para o antigo líder europeu, os resultados obtidos legitimam o modelo autonómico.

“Há uma legitimação pelos resultados”, sublinhou, referindo os avanços políticos, económicos e sociais alcançados.

Durão Barroso reconheceu que, como em qualquer sistema de partilha de poderes, existem fricções entre o poder central e o regional.

“É normal que haja tensões quando estão em causa competências e articulações institucionais”, disse.

Ainda assim, considerou que essas divergências fazem parte da dinâmica democrática e não colocam em causa o sucesso global do modelo.