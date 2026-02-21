Madeira destaca "contributo determinante" do Corpo Nacional de Escutas na formação dos jovens

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença este sábado, 21 de Fevereiro, nas comemorações do Centenário do Dia do Pensamento, promovidas pelo Corpo Nacional de Escutas, numa cerimónia realizada no Porto da Cruz que reuniu cerca de 630 participantes, entre crianças, jovens, dirigentes e voluntários de vários agrupamentos da Região Autónoma da Madeira.

A governante esteve presente em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, numa sessão solene que contou igualmente com a participação do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, do director regional de Juventude, André Alves, do presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, e do presidente da Junta de Freguesia do Porto da Cruz, Duarte Fernandes, entre outros representantes institucionais.

Na intervenção que proferiu durante a cerimónia, Paula Margarido sublinhou “o profundo simbolismo desta celebração centenária” e destacou “o contributo determinante do Corpo Nacional de Escutas na formação integral de sucessivas gerações de jovens madeirenses”. A responsável evidenciou ainda “o papel do escutismo enquanto espaço privilegiado de educação não formal, promotor de valores fundamentais para a vida em sociedade”.

A governante considerou que “princípios como o serviço ao próximo, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito e o compromisso cívico mantêm plena actualidade”, acrescentando que estes valores são “especialmente relevantes num contexto social que exige jovens mais conscientes, participativos e preparados para os desafios do presente e do futuro”.

Na ocasião, a governante expressou, “em nome do Governo Regional da Madeira, um reconhecimento público e um agradecimento sincero à incansável dedicação de todos os dirigentes e voluntários do Corpo Nacional de Escutas”, enaltecendo “o trabalho desenvolvido ao longo de décadas em prol da juventude, da cidadania ativa e da coesão social na Região”.

A cerimónia incluiu ainda a entrega de prémios, momento particularmente aguardado pelos mais novos, que gerou entusiasmo entre os participantes, especialmente entre os lobitos. As actividades, que decorreram ao longo deste fim-de-semana, reforçam os laços entre os agrupamentos da Região, assinalando o Centenário do Dia do Pensamento como um marco histórico para o movimento escutista na Madeira.

O Dia do Pensamento, assinalado anualmente a 22 de Fevereiro, foi instituído em 1926 como momento simbólico de reflexão e união entre escuteiros de todo o mundo, evocando o nascimento de Robert Baden-Powell, fundador do Escutismo, e de Olave Baden-Powell, primeira Chefe Mundial. Em 2026, a data assume especial significado por celebrar o seu centenário.