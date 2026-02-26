Direcção da Cultura apresenta livro de fotografia subaquática

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura apresenta esta sexta-feira, 27 de Fevereiro, pelas 16h30, no Museu da Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's, o livro 'Madeira Submersos', de Gonçalo Gomes.

A obra reúne cerca de 160 imagens seleccionadas a partir de 170 mil fotografias captadas ao longo de uma década de mergulhos nos mares da ilha, revelando a Madeira submersa com rigor científico assegurado pela colaboração do biólogo Manuel Biscoito, que também apresenta o livro. Com 39 anos de experiência em mergulho, Gonçalo Gomes posiciona-se como mediador entre o público e o mundo subaquático, numa obra que também apela à proteção dos oceanos.

Citado em nota à imprensa, o secretário regional Eduardo Jesus destaca que "esta obra contribui para uma maior valorização do património natural marinho da Região, ao aproximar os cidadãos de uma realidade que, embora próxima, permanece muitas vezes desconhecida. 'Madeira Submersos' reforça a importância da educação ambiental e do envolvimento da comunidade na defesa dos nossos ecossistemas marinhos".