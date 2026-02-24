CDS defende turismo “de qualidade” e mais rendimentos para profissionais do sector

A deputada do CDS quer que o turismo na Madeira não seja apenas de massificação, mas também de qualidade. Sara Madalena quis saber qual o investimento previsto para o sector, também por forma a aumentar a qualidade do turismo na Região, bem assim o rendimento dos vários ‘players’ envolvidos.

Miguel Albuquerque rejeitou a ideia de “efeitos nefastos do turismo”. O governante disse que, se os serviços e os produtos que fornecemos aumentarem o preço, todos ficam a ganhar.

Em resposta à parlamentar, o líder do Governo disse que temos de continuar a investir para assegurar a qualidade.