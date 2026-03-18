Von der Leyen garante compromisso da UE com direito internacional após reunião com Guterres

A presidente da Comissão Europeia assegurou hoje que a União Europeia (UE) está comprometida em defender o direito internacional, após um encontro em Bruxelas com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"Estamos fortemente comprometidos em defender o direito internacional e em construir um mundo onde a cooperação multilateral prevalece", garantiu Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X, após um encontro com António Guterres.

Na mensagem, a presidente da Comissão Europeia recordou que a UE e os seus Estados-membros são o "maior contribuidor" para a Organização das Nações Unidas (ONU), considerando que a reunião de hoje com António Guterres ocorreu numa altura oportuna.

"As repercussões da guerra no Médio Oriente são globais e é nossa responsabilidade trabalhar para uma desescalada e para uma solução diplomática", afirmou.

O encontro de Ursula von der Leyen com António Guterres realizou-se depois de, na semana passada, a presidente da Comissão Europeia ter sido muito criticada, por eurodeputados e por Estados-membros do bloco como a França ou Espanha, por ter afirmado que a UE já não pode ser "guardiã da velha ordem mundial" e que não pode contar apenas no direito internacional para defender os seus interesses.

Perante as críticas a esse discurso, Von der Leyen viria dois dias depois a garantir, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que a UE "defenderá sempre" os princípios do direito internacional.

"A UE foi fundada como um projeto de paz. O nosso compromisso inabalável com a paz, com os compromissos da Carta das Nações Unidas e com o direito internacional é tão central hoje como era no momento da nossa criação. E nós respeitaremos sempre esses princípios", afirmou Ursula von der Leyen na altura.

António Guterres está a ter hoje encontros com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com António Costa em Bruxelas, antes de participar na quinta-feira num almoço de trabalho com os chefes de Estado e de Governo dos 27 da UE no âmbito da cimeira do Conselho Europeu.