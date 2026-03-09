Cavaco Silva tomou posse como Presidente da República há 20 anos
‘Canal Memória’ recua até 2006
Foi há exactamente 20 anos que Aníbal Cavaco Silva tomou posse como Presidente da República Portuguesa. O facto é curioso por ser no mesmo dia que António José Seguro também se tornou Presidente.
No seu discurso de tomada de posse, perante a Assembleia da República, apontou cinco desafios que teria de enfrentar. O primeiro desafio passava pela criação de condições para um crescimento mais forte da economia portuguesa. O segundo tratava-se da recuperação dos atrasos em matéria de qualificação de recursos humanos. Em terceiro lugar referiu “criação de condições para o reforço da credibilidade e eficiência do sistema de justiça”, sublinhando ser “indisfarçável” o avolumar de preocupações.
A sustentabilidade do sistema de segurança social era o quarto assunto a preocupar o novo Presidente da República. Por fim, a credibilização do sistema político era o último desafio.
Alberto João Jardim, que na época era o presidente do Governo Regional, deslocou-se a Lisboa para participar na cerimónia e teve oportunidade para contactar com membros do Governo que classificava de “hostil” para a Madeira.