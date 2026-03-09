Cavaco Silva tomou posse como Presidente da República há 20 anos

Foi há exactamente 20 anos que Aníbal Cavaco Silva tomou posse como Presidente da República Portuguesa. O facto é curioso por ser no mesmo dia que António José Seguro também se tornou Presidente.

No seu discurso de tomada de posse, perante a Assembleia da República, apontou cinco desafios que teria de enfrentar. O primeiro desafio passava pela criação de condições para um crescimento mais forte da economia portuguesa. O segundo tratava-se da recuperação dos atrasos em matéria de qualificação de recursos humanos. Em terceiro lugar referiu “criação de condições para o reforço da credibilidade e eficiência do sistema de justiça”, sublinhando ser “indisfarçável” o avolumar de preocupações.

A sustentabilidade do sistema de segurança social era o quarto assunto a preocupar o novo Presidente da República. Por fim, a credibilização do sistema político era o último desafio.

Alberto João Jardim, que na época era o presidente do Governo Regional, deslocou-se a Lisboa para participar na cerimónia e teve oportunidade para contactar com membros do Governo que classificava de “hostil” para a Madeira.