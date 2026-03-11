Israel, Arábia Saudita, Emirados e Kuwait denunciam nova vaga de ataques

As autoridades de Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Kuwait anunciaram hoje a deteção de mísseis disparados do Irão, alguns dos quais que tinham como alvo bases militares dos Estados Unidos.

O exército de Israel anunciou que detetou mísseis disparados do Irão em direção ao território israelita e ativou os sistemas de defesa aérea.

"As Forças de Defesa de Israel detetaram mísseis disparados do Irão em direção ao Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão em operação para intercetar a ameaça", informou o exército israelita na plataforma de mensagens Telegram.

Jornalistas da agência de notícias France-Presse em Jerusalém ouviram sirenes de ataque aéreo e o som de explosões à distância.

Pouco depois, o exército israelita permitiu que os residentes abandonassem os abrigos. Não houve relatos imediatos de feridos por parte dos serviços de emergência.

O serviço Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, informou que estava a assistir "um pequeno número de pessoas feridas enquanto se dirigiam para áreas protegidas".

A televisão Canal 12 de Israel deu conta de vários feridos em ataques aéreos iranianos perto de Telavive.

Também hoje, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou a interceção de sete mísseis balísticos disparados pelo Irão, seis dos quais tinham como alvo a Base Aérea Príncipe Sultan, que alberga tropas norte-americanas perto de Riade.

"Seis mísseis balísticos disparados em direção à Base Aérea Príncipe Sultan foram intercetados e destruídos", anunciou o ministério, acrescentando que um míssil balístico que tinha como alvo a região leste do país também foi intercetado.

Foram ainda neutralizados cinco drones na zona de Al-Kharj, onde se situa a Base Aérea Príncipe Sultan, e dois na zona de Hafar Al-Batin, perto da fronteira com o Kuwait, acrescentou o ministério.

As autoridades sauditas disseram que neutralizaram dois drones que se dirigiam para o campo petrolífero de Shaybah, no leste do país, perto da fronteira com os EAU, que já foi alvo de vários ataques por parte do Irão.

Os EAU disseram hoje que estão a enfrentar um ataque com drones e mísseis do Irão, informou o Ministério da Defesa emirati.

"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão a responder a uma ameaça de mísseis e drones do Irão", disse o ministério, instando a população a permanecer em casa.

O exército do Kuwait revelou que os sistemas de defesa aérea detetaram "cinco drones hostis que penetraram no espaço aéreo do país". "Quatro foram atacados e destruídos, e um caiu fora da zona de ameaça", afirmou, em comunicado de imprensa.

A Guarda Revolucionária do Irão confirmou hoje uma nova vaga de ataques contra Israel e bases norte-americanas no Iraque, bem como contra as forças navais de Washington.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias iraniana Fars, a força de elite afirmou que os mísseis atingiram "o coração de Telavive", em Israel, bem como "bases inimigas americano-sionistas em Erbil", a principal cidade do Curdistão iraquiano, e a Quinta Frota dos EUA, estacionada no Médio Oriente.

De acordo com outra mensagem da Guarda Revolucionária, divulgada pela agência de notícias Tasnim, ligada à organização, esta onda é a "mais devastadora e a mais dura" desde o início do conflito e foi levada a cabo durante uma ofensiva que durou mais de três horas.

As forças armadas iranianas afirmaram ter atingido um centro de comunicações israelita no sul de Telavive, bem como instalações militares em Jerusalém e Haifa.