Israel lança ataques simultâneos contra o Irão e Beirute

O Exército israelita anunciou hoje uma nova onda simultânea de ataques "em grande escala" contra alvos em todo o Irão e na capital libanesa, Beirute.

Um comunicado militar, que não fornece detalhes, indicava que caças israelitas estavam a bombardear infraestruturas do regime "em todo o Irão", enquanto em Beirute os ataques eram dirigidos contra a estrutura do grupo xiita pró-iraniano Hezbollah.

Na capital libanesa, um novo ataque aéreo atingiu um edifício no bairro de Aisha Bakkar, segundo a agência de notícias oficial libanesa ANI.

Segundo a agência France-Presse, o sétimo e oitavo andares do edifício ficaram destruídos, enquanto carros foram danificados na base da estrutura.

De acordo com um relatório inicial do Ministério da Saúde do Líbano, quatro pessoas ficaram feridas.

O edifício atingido fica perto da sede da Dar al-Fatwa, a mais alta autoridade da comunidade muçulmana sunita.

O Líbano está envolvido na guerra de Israel e dos Estados Unidos contra Teerão desde o dia 02 de março, quando o Hezbollah (Partido de Deus), lançou um ataque contra Israel, que desde esse dia tem levado a cabo uma campanha aérea de grande envergadura.

No passado domingo, um ataque já tinha atingido o centro de Beirute, para onde se tinham dirigido pessoas deslocadas do sul do país.

Entretanto, o Exército israelita ordenou o envio de reforços para a fronteira norte com o Líbano, transferindo para a região soldados da Brigada Golani, que operavam perto ou no interior do enclave palestiniano costeiro de Gaza.

Os militares israelitas não forneceram mais detalhes sobe o reforço do contingente na fronteira.

A campanha de bombardeamentos israelitas contra o sul do Líbano e a capital, Beirute, já resultou em mais de 570 mortos, 1.300 feridos e 700 mil deslocados, segundo as autoridades locais.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria das vítimas são civis, incluindo pelo menos 84 crianças e 44 mulheres.

Israel afirmou estar a concentrar os ataques aéreos nos centros de comando, depósitos de armas e infraestruturas do Hezbollah, apoiado pelo Irão.