Ireneu Barreto deveria ser "o último Representante da República", diz Brício Araújo

"Não faz sentido termos uma pessoa, colocada pela República, num palácio do Estado, na Região", afirmou Brício Araújo, numa intervenção em que abordou a figura do Representante da República.

O deputado do PSD considera ser tempo de acabar com uma "visão colonialista que já não faz qualquer sentido".

Brício Araújo garante que "não há qualquer dúvida sobre a nossa portugalidade" e "era dispensável esta figura". No entanto, lembra que acabar com a figura do Representante da República exige uma revisão constitucional e lembra que o novo Presidente da República não considera essa medida urgente. "Com todo o respeito, se não concorda pelo menos não atrapalhe", afirma.

O deputado mantém a posição de que o cargo deve ser extinto, mas reconhece o trabalho do actual titular, Ireneu Barreto que "serviu a Região mais do que a República" e lembra o papel que desempenhou em momentos de crise, como foi o caso da pandemia.

"Merecia ser o último Representante da República", afirmou.

No entanto, é certo que haverá um novo Representante e Brício Araújo traça oi perfil desejado. "Deve ser uma pessoa com um profundo conhecimento da Autonomia, que perceba toda a construção autonómica". Alguém que seja um "profundo conhecedor das obrigações do Estado" para com as regiões autónomas.